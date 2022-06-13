"Отпуск Яна продлится еще 10 дней. На этой неделе в "Локомотив" он не вернется", - приводит слова Мартиновича "РБ Спорт".
Напомним, после завершения сезона в РПЛ Кухта отправился в расположение сборной Чехии для подготовки к матчам Лиги наций. В результате форвард провел четыре матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Примечательно, что для Кухты это первые голы за национальную команду Чехии.
В завершившемся сезоне Кухта провел за "железнодорожников" 10 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Агент Кухты: на этой неделе Ян не вернется в "Локомотив"
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Локомотива" Яна Кухты, рассказал, когда игрок сможет вернуться в расположение клуба.
Фото: РПЛ