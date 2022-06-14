По данным источника, руководство клуба из Екатеринбурга направило официальное предложение в московский коллектив. В "Велесе" считают предлагаемую сумму заниженной.
Отмечается, что "Рубин" готов предложить за Майгу 20 млн рублей, "Пари НН" - 10 млн. До этого в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны ЦСКА.
Ранее "Урал" объявил о расставании с польским хавбеком Рафалом Августиняком – он провел в клубе 3 сезона.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Урал" готов заплатить 8 млн рублей за полузащитника "Велеса"
"Урал" предложил "Велесу" 8 млн рублей за переход полузащитника Мамаду Майги.
Фото: ФК "Велес"