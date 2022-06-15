"Зенит" проявляет предметный трансферный интерес к 21-летнему нападающему "Уфы" Гамиду Агаларову, сообщают СМИ.
По данным источника, клубы уже ведут переговоры о переходе форварда, который в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Напомним, что "Уфа" заняла по итогам сезона 14 место и выбыла из РПЛ, проиграв в двухматчевом стыковом противостоянии "Оренбургу" (2:2, 1:2). "Зенит" в четвертый раз подряд стал победителем чемпионата.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: "Зенит" ведет переговоры с "Уфой" по Агаларову
По данным источника, лучший бомбардир РПЛ прошедшего сезона Гамид Агаларов может перейти из "Уфы" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Уфа"