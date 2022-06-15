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"Зенит" расторг контракт с Крицюком

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что голкипер Станислав Крицюк покидает клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье", - цитирует Медведева "Матч ТВ".

Напомним, Крицюк в прошлом году перешел в "Зенит", подписав с российским клубом контракт по формуле "1+1". в ноябре стало известно, что Крицюк пропустит выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена. Ожидалось, что он вернется в строй еще к началу второго сбора "Зенита" зимой, но в итоге срок восстановления затянулся и он пропустил всю оставшуюся часть сезона.

В составе "Зенита" Станислав Крицюк провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, в одной игре он оставил свои ворота "сухими".


Крицюк Зенит Медведев
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