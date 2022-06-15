"Бакаев же молодой, он в любом случае принесет команде пользу. Более того, Бакаев в "Зените" может сверкнуть гораздо ярче, чем в "Спартаке", потому что партнеры будут гораздо сильнее", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Напомним, сегодня "Зенит" официально объявил о подписании Бакаева, который находился в статусе свободного агента после ухода из "Спартака". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Полузащитник будет выступать за питерцев под седьмым номером.
В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Радимов: Бакаев в "Зените" может сверкнуть гораздо ярче, чем в "Спартаке", потому что партнеры будут сильнее
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что Зелимхан Бакаев может заиграть гораздо ярче после перехода из "Спартака" в "Зенит".
Фото: РФС