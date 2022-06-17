Стукалов: был период, когда сказал Газизову, что устал от Урунова. Произошел резкий перепад в его финансовом состоянии

Экс-тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал об опыте взаимодействия с полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: ФК "Уфа"
"Произошел резкий перепад в его финансовом состоянии. У меня такого не было в жизни. Мы это не проходили, нам сложно это понять. Мы пытались искать подход, потому что видели, что он нужен команде. Но до Нового года не получалось. Был период, когда сказал Шамилю Газизову: "Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать", - приводит слова Стукалова "Матч ТВ".

Остон Урунов в завершившемся выступал за "Уфу" на правах аренды. Срок соглашения между клубами истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что "Уфа" не будет выкупать полузащитника.

Он перебрался в "Спартак" как раз из "Уфы" вместе с Шамилем Газизовым в 2020-м году. Полузащитник не смог пробиться в стартовый состав красно-белых и меньше года спустя отправился в обратную аренду.

В прошедшем сезоне Урунов провел 16 матчей в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт полузащитника со "Спартаком" действует до 2025 года.


Стукалов Газизов Урунов УФА
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