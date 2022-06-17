Как сообщает источник, вопрос планируется обсудить на ближайшем общем собрании клубов Российской Премьер-лиги, которое пройдет 20 июня. Сообщается, что если решение будет принято, то по итогам сезона 2022/23 ни один из клубов не вылетит напрямую, а команды занявшие 15-16 места сыграют в стыковых матчах. Таким образом, в сезоне 2023/24 в РПЛ будет играть 18 команд.
Напомним, ранее сохранялась вероятность, что расширение РПЛ произойдет уже по итогам сезона 2021/22. Сообщалось, что многие клубы настаивали на моратории на вылет в завершившемся сезоне, но в итоге РФС и РПЛ не согласовали эту инициативу. По итогам сезона лигу покинули "Рубин", "Арсенал" и "Уфа".
Источник: РИА Новости
Источник: 20 июня клубы обсудят расширение РПЛ с сезона 2023/24
Клубы РПЛ планируют обсудить будущее расширение лиги.
Фото: РПЛ