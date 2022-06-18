"У нас они великие игроки, а едут в Европу и ничего не показывают. Возьмём в пример того же Промеса. Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с "Аяксом", и после вернулся в Россию. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в "Спартак". Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать" - цитирует Канчельсиса "Чемпионат".
Квинси Промес перешел в "Спартак" в феврале прошлого года из "Аякса". В завершившемся сезоне голландец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись 12-ю голами и пятью результативными передачами. Контракт Промеса с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее голландец уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. Тогда Андрей Канчельскис, оценивая уровень игрока "Спартака", заявил, что он пожизненно останется в РПЛ, поскольку не тянет уровень топовых чемпионатов. В ответ Промес сказал, что Канчельскис "не понимает, что несет". После этого Квинси перебрался в "Севилью". Всего в активе Промеса 177 матчей за "Спартак", в которых он забил 81 мяч и отдал 41 голевую передачу.
В прошедшем сезоне "Спартак" занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). Промес отметился в этом матче победным голом.
Канчельскис: Промес что-то писал про меня, приехал в Испанию и ничего там не показал. Докажи, а не начинай тявкать
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал игрока "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: РПЛ