- Никто его не знал. Назначение супернеожиданное. Я неоднократно говорил, что хотел бы видеть тренером красно-белых спартаковца. Таких много, - передает слова Жукова Matchtv.ru.
Вечером 9 июня 2022 года официальные интернет ресурсы московского "Спартака" сообщили об уходе 49-летнего главного тренера команды - итальянца Паоло Ваноли. 12 часов спустя было официально объявлено о назначении новым наставником красно-белых 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, который ранее работал в швейцарском "Базеле".
А. Жуков - о назначении Абаскаля в "Спартак": никто его не знал. Я бы хотел видеть тренером красно-белых спартаковца
Первый зампредседателя Госдумы, почетный президент ОКР и болельщик "Спартака" Александр Жуков прокомментировал назначение главным тренером красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.
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