"У Галактионова нет опыта работы на таком уровне? Мы это тоже учитывали. Хотя об Игоре Осинькине, который сейчас на слуху, до прихода в "Крылья Советов" мало что знали. Да и Александр Сторожук, возглавивший недавно "Краснодар", до этого не тренировал в высшем дивизионе. А Галактионов, пусть и не так долго, но успел поработать в "Ахмате", привить команде узнаваемый стиль игры", - заявил функционер "СЭ".
Ранее стало известно, что "Пари НН" покидает главный тренер команды Александр Кержаков, с которым нижегородцы сохранили прописку в Российской Премьер-лиге по итогам минувшего сезона – коллектив занял 11-е место в турнирной таблице. На смену ему пришел Михаил Галактионов – специалист также продолжит работу наставником молодежной сборной России.
Говоря о причинах ухода Кержакова, Измайлов отметил необходимость перемен в работе с молодыми футболистами клуба.
Гендиректор "Пари НН" – о Галактионове: об Осинькине до прихода в "Крылья" тоже мало знали
Гендиректор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал о причинах назначения Михаила Галактионова главным тренером команды.
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