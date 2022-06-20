"Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером. Он построил красивую историю в стране, на его месте я бы остался в России и поиграл бы еще несколько лет, закончив карьеру с титулами", - цитирует Ари Sport24.
Предыдущий сезон стал для Дзюбы последним в составе "Зенита" - стороны не смогли договориться о продлении контракта. В СМИ появилась информация, что к российскому нападающему проявляет интерес ряд турецких клубов. Сообщалось, что Дзюба отклонил предложение "Фенербахче" и теперь основным претендентом на игрока считается "Галатасарай".
Ари – о Дзюбе: он должен играть в России, чтобы оставаться лидером
Экс-форвард "Краснодара" Ари поделился мнением о предпочтительном месте продолжения карьеры форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"