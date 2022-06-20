22-летний форвард Максим Глушенков подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов" сроком на три года, сообщают СМИ. По данным источника, футболист уже присоединился к волжанам, которые находятся на межсезонных сборах в Казани.
Прошедший сезон нападающий, трансфер которого принадлежал московскому "Спартаку", провел в составе "Крыльев Советов" на правах аренды, на его счету 29 матчей во всех турнирах, 7 голов и 2 результативных передачи за самарцев.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Глушенков подписал контракт на три года с "Крыльями Советов"
По данным источника, нападающий "Спартака" Максим Глушенков заключил долгосрочное соглашение с "Крыльями Советов", за которые выступал в аренде.
Фото: ПФК "Крылья Советов"