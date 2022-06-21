"Я закончил с футболом полтора года назад. Планирую пойти учиться на тренера, но пока идет реформирование в Высшей школе тренеров, там большая очередь на получение лицензии. Мне ближе тренировать взрослые команды, чем детские. Сразу главным тренером не позовут, опыт нужен в любом случае. Надо получать опыт, начинать помощником даже в низшей лиге, и потихоньку двигаться вперед", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
Виталий Дьяков выступал на позиции центрального защитника. Последним клубом футболиста стал "Спартак-2", который Дьяков покинул в мае прошлого года. До этого Виталий также выступал в составе минского "Динамо", турецкого "Сивасспора", московского "Динамо", "Томи", "Ростова" и "Локомотива". В 2014-м году Дьяков стал обладателем Кубка России в составе "Ростова".
В январе этого года Виталию Дьякову исполнилось 33 года.
Экс-защитник "Ростова" и "Динамо" Дьяков объявил о завершении карьеры
Бывший защитник нескольких команд РПЛ Виталий Дьяков сообщил, что закончил карьеру игрока.
Фото: РПЛ