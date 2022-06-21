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Гаранин: не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуринью. Каждый человек индивидуален

Новый тренер "Сочи" Вадим Гаранин призвал не сравнивать его с коллегами.
Фото: ФК "Енисей"
"Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуринью. Я вообще не хочу проводить параллели, каждый человек в любой отрасли индивидуален. Не может быть два Моуриньо, два Клоппа, два Гвардиолы. У людей могут быть похожие идеи, но все они разные. Так что я не сторонник таких сравнений", - цитирует Гаранина "Metaratings".

Напомним, ранее "Сочи" покинул Владимир Федотов, который возглавлял команду с 2020 года. Контракт специалиста с сочинцами подошел к концу. Он перебрался на работу в ЦСКА. Под руководством Федотова "Сочи" финишировал на втором месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. Это высшее достижение в истории клуба.

Место Федотова в "Сочи" занял Вадим Гаранин, последним клубом которого был "Енисей". Под руководством специалиста красноярцы заняли пятое место в ФНЛ и вышли в полуфинал Кубка России. Также до этого Гаранин возглавлял ФК "Тверь", сборную России U-15, вторую команду тульского "Арсенала" и "Фортуну".


Гаранин Моуринью Сочи Енисей
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