"Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуринью. Я вообще не хочу проводить параллели, каждый человек в любой отрасли индивидуален. Не может быть два Моуриньо, два Клоппа, два Гвардиолы. У людей могут быть похожие идеи, но все они разные. Так что я не сторонник таких сравнений", - цитирует Гаранина "Metaratings".
Напомним, ранее "Сочи" покинул Владимир Федотов, который возглавлял команду с 2020 года. Контракт специалиста с сочинцами подошел к концу. Он перебрался на работу в ЦСКА. Под руководством Федотова "Сочи" финишировал на втором месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. Это высшее достижение в истории клуба.
Место Федотова в "Сочи" занял Вадим Гаранин, последним клубом которого был "Енисей". Под руководством специалиста красноярцы заняли пятое место в ФНЛ и вышли в полуфинал Кубка России. Также до этого Гаранин возглавлял ФК "Тверь", сборную России U-15, вторую команду тульского "Арсенала" и "Фортуну".
Гаранин: не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуринью. Каждый человек индивидуален
Новый тренер "Сочи" Вадим Гаранин призвал не сравнивать его с коллегами.
Фото: ФК "Енисей"