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Газинский: зачем Кайо и Рамирес уехали из "Краснодара"? Их поведение мне не совсем понятно

Экс-полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что не понимает, почему бывшие партнеры Кайо и Кристиан Рамирес приостанавливали контракты с клубом.
Фото: РПЛ
"Могу понять легионеров, но не всех. Ладно те, кто из Польши, Швеции — там больше всех возмущаются, но вот Кайо. Чего он уехал? Не знаю деталей, но, видимо, были сложности с финансирование у клуба. Рамирес зачем уехал? Мог спокойно играть. Я не разговаривал ни с кем из них, не знаю их договоренностей с клубом, но их поведение мне не совсем понятно", - цитирует Газинского "Матч ТВ".

Напомним, перед возобновлением сезона 2021/22 после зимней паузы "Краснодар" покинули все легионеры, которые входили в заявку клуба. Среди них были и Кайо с Кристианом Рамиресом, которые не стали временно подписывать контракты с другими клубами.

Юрий Газинский покинул "Краснодар" в конце сезона. Клуб не стал продлевать истекающий контракт с полузащитником. В этом году Газинскому исполняется 33 года. Футболист выступал за "Краснодар" с 2013 года, когда перебрался из "Торпедо". За это время полузащитник провел 283 матча за "быков", забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Также в активе Газинского один гол за 21 матч в сборной России.


Газинский Рамирес Кайо Краснодар
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