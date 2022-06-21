"Именно сейчас расширение, наверное, было бы нецелесообразным. Есть регламент, все его придерживались — были стыки, команды вылетели. Все разговоры, которые были, так и остались разговорами. Ни во что конкретное это не превратилось. Поэтому спокойно отношусь к этому. Примут регламент с 18 клубами в РПЛ — здорово. Если останется, 16 команд, то тоже будет здорово", - цитирует Ляпина "СЭ".
Напомним, в понедельник, 20 июня стало известно, что клубы РПЛ в ходе голосования отклонили инициативу об увеличении количества команд в лиге с сезона 2023/24. Автором этого предложения выступил "Урал", но в итоге кроме екатеринбуржцев за расширение проголосовали только представители "Крыльев Советов" и "Химок". Все остальные клубы высказались против.
Если бы идея с расширением лиги была принята, то по итогам следующего сезона РПЛ напрямую не покинула бы ни одна из команд, а клубы, занявшие 15-16 места, выходили бы в стыковые матчи за место в дивизионе.
Спортивный директор "Торпедо": сейчас расширение РПЛ было бы нецелесообразным
Спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин объяснил, почему клуб проголосовал против расширения РПЛ с сезона 2023/24.
Фото: ФК "Торпедо"