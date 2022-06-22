Агент Барбоза: любой топ-клуб Бразилии заинтересован в Алберто

Португальский футбольной агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего "Зенита" Юри Алберто из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.

"Решение ФИФА? Это не спортивное решение.

Есть ли сейчас в Бразилии спрос на Юри Алберто? На любого игрока, который сейчас играет в "Зените", есть спрос, поскольку "Зенит" является топ-клубом. И любой топ-клуб Бразилии, конечно, заинтересован в таком игроке. Вопрос в другом: сумеет ли этот клуб договориться с "Зенитом"? - заявил Барбоза.

Нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Интернасьонала" за 25 млн евро. В минувшем сезоне он в составе сине-бело-голубых провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Алберто рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.

Источник: "Спорт день за днем"


Алберто Зенит
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