Ранее сегодня СМИ сообщили, что Кутепов в ближайшее время может подписать контракт с "Пари НН".
"Кутепов находится в поле зрения у нашей селекционной службы, но не больше. Общаемся с игроком, но не могу сказать, что Илья близок к переходу", - цитирует Измайлова "СЭ".
Напомним, в начале июня защитник Илья Кутепов заявил об уходе из "Спартака". Он выступал за столичный клуб с 2012 года. В общей сложности за красно-белых 28-летний россиянин провел 114 матчей, в которых забил 2 гола. Вместе со столичной командой Кутепов стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
"В поле зрения". В "Пари НН" подтвердили интерес к Кутепову
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что экс-защитник "Спартака" Илья Кутепов может перейти в нижегородский клуб.
Фото: ФК "Спартак"