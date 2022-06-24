По данным источника, руководство бразильского коллектива готово включить футболиста и еще одного игрока в сделку по переходу форварда "Зенита" Юри Алберто.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский нападающий перейдет в "Коринтианс" на правах аренды до окончания следующего сезона. Позднее появившиеся слухи опровергли в "Зените".
Алберто стал игроком питерцев в зимнее трансферное окно, перейдя из "Интернасьонала". Футболист успел принять участие в 11 играх сине-бело-голубых в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: телеграм-канал "Первый спорт"
СМИ: "Коринтианс" включит голкипера Ивана в сделку по трансферу Алберто
Голкипер "Коринтианс" Иван может пополнить состав "Зенита" этим летом.
Фото: ФК "Зенит"