По данным источника, годовой оклад игрока в сочинском коллективе составит более 54 млн рублей. Также соглашение содержит пункты о подъемных или агентских выплатах.
Днем ранее "Сочи" объявил о подписании контракта с Сарвели. На протяжении последних двух сезонов российский нападающий защищал цвета "Крыльев Советов". В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги футболист стал лучшим бомбардиром самарцев, записал на свой счет 9 голов в 29-ти матчах.
Источник: "РБ Спорт"
Источник назвал зарплату Сарвели в "Сочи"
Форвард Владислав Сарвели будет зарабатывать в "Сочи" порядка 4,5 млн рублей в месяц.
Фото: ПФК "Крылья Советов"