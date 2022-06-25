"Овечкин — супер, забил гол. Было бы больше времени, больше бы забил. Чего ему не хватает? Может быть, техники. Видел, как каток Майка [Крапивникова] убрал корпусом. Хоккей, хоккей, куда там Майку против него?" - цитирует Захаряна "СЭ".
Днем ранее Овечкин принял участие в товарищеском матче футбольного "Динамо" против команды блогеров "Амкал". Российский хоккеист записал на свой счет взятие ворот на 11-й минует встречи. Встреча завершилась крупной победой бело-голубых со счетом 5:0.
Захарян: Овечкин супер – видел, как каток игрока "Амкала" убрал корпусом
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян поделился эмоциями от совместной игры с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.
Фото: ФК "Динамо"