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СМИ: "Томь" не сыграет на профессиональном уровне в следующем сезоне

"Томь" не сумеет принять участие в соревнованиях на профессиональном уровне в следующем сезоне.
Фото: ФК "Томь"
Как сообщает источник, клуб не получил лицензию для выступления во второй лиге, поскольку в РФС не были предоставлены гарантии финансирования на следующий сезон. Отмечается, что клуб отправил информацию о спонсорских контрактах на 80 млн рублей, но это не удовлетворило РФС.

"Томь" заняла 14-е место по итогам сезона в Первой лиге и не должна была покидать второй по силе дивизион страны, но не получила лицензия для участия в турнире на следующий сезон. После этого томичи подали заявку на получение лицензии для выступления в третьем по силе дивизионе, но, судя по всему, и она была отклонена.

Источник: "Матч ТВ"


Томь РФС
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