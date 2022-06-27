Как сообщает источник, клуб не получил лицензию для выступления во второй лиге, поскольку в РФС не были предоставлены гарантии финансирования на следующий сезон. Отмечается, что клуб отправил информацию о спонсорских контрактах на 80 млн рублей, но это не удовлетворило РФС.
"Томь" заняла 14-е место по итогам сезона в Первой лиге и не должна была покидать второй по силе дивизион страны, но не получила лицензия для участия в турнире на следующий сезон. После этого томичи подали заявку на получение лицензии для выступления в третьем по силе дивизионе, но, судя по всему, и она была отклонена.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Томь" не сыграет на профессиональном уровне в следующем сезоне
"Томь" не сумеет принять участие в соревнованиях на профессиональном уровне в следующем сезоне.
Фото: ФК "Томь"