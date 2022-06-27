- Плохо ли, что из "Спартака" уходят воспитанники? То, что люди уходят - это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие "Спартака-2" - это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды. Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду, - передает слова Мелкадзе "РБ Спорт".
В мае 2022 года по завершении розыгрышей Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги официальный сайт московского "Спартака" объявил о закрытии второй команды - "Спартака-2", выступавшего в ФНЛ. Это решение было мотивировано финансовым положением дел в клубе. 25-летний нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе является воспитанником "Спартака" и покинул красно-белых в январе 2022 года, перейдя в сочинский клуб на правах свободного агента.
Мелкадзе: закрытие "Спартака-2" - это неправильно. Не так много денег требовалось
Выступающий за "Сочи" экс-нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе прокомментировал закрытие второй команды красно-белых "Спартака-2".
Фото: ФК "Спартак"