- "Оренбург" приостановил контракт с Обуховым. Мы поддерживаем игрока, у нас в клубе человеческие отношения. Считаем, что в этой ситуации десятилетней давности он стал пострадавшим. На чьей это совести - вопрос второй. Он уже отбыл дисквалификацию, а тут со стороны европейских органов новые решения. Человека два раза наказывают. С моей точки зрения, это какая-то предвзятость. Но решение есть, его надо выполнять, - передает слова Еремякина РИА Новости.
Ранее стало известно, что уже отбытый срок допинговой дисквалификации 30-летнего нападающего Владимира Обухова был продлен в результате кассационной жалобы WADA. Запрещенные вещества в крови футболиста были обнаружены по итогам анализа от 2013 года, когда он выступал за московское "Торпедо". Срок его дисквалификации истек в декабре 2021 года, в весенней части сезона Обухов провел за "Оренбург" 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и выполнил 1 результативный пас.
Форварду "Оренбурга" Обухову продлили дисквалификацию за допинг после жалобы WADA в кассационный суд
Президент "Оренбурга" - о дисквалификации Обухова: человека два раза наказывают, это предвзятость
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с продлением дисквалификации нападающего Владимира Обухова.
Фото: ФК "Ростов"