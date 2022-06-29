Ранее СМИ сообщили, что бело-голубые начали переговоры о возможном контракте с экс-игроком "Валенсии".
"Я вам должен все рассказать? Слухи комментировать? Когда будет конкретика, тогда кто-то что-то обязательно скажет", - заявил Черышев-старший.
Полузащитник Денис Черышев в мае покинул "Валенсию", у россиянина закончился контракт с испанским клубом. Черышев перешел в "Валенсию" в 2016 году на правах аренды из "Реала". а затем покинул команду летом. Через два года он вернулся в валенсийский клуб уже на правах аренды из "Вильярреала". В 2019 году "летучие мыши" выкупили права на россиянина.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Динамо" ведет переговоры с Денисом Черышевым
Отец Черышева прокомментировал слухи о переговорах сына с "Динамо"
Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника Дениса Черышева, ответил на вопрос о переговорах по переходу сына в московское "Динамо".
Фото: Getty Images