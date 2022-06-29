Сегодня "Зенит" объявил о соглашении с бразильским "Коринтиансом" о двусторонней аренде игроков. 21-летний нападающий Юри Алберто сезон-2022/2023 проведет в "Коринтиансе", 24-летний голкипер Иван и 21-летний вингер Густаво Мантуан - в "Зените".
Как сообщила пресс-служба петербуржцев, Иван и Мантуан прилетят в Санкт-Петербург в середине июля и подпишут контракты с клубом.
"Точная дата приезда Ивана и Густаво Мантуана в Петербург пока не определена", - цитирует агента РИА Новости.
Сегодня "Зенит" проведет заключительный матч в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Соперником сине-бело-голубых будет ЦСКА. Игра пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве и начнется в 20:00 мск.
Дата приезда в Россию новичков "Зенита" пока не определена
Луис Фернандо Гарсия, агент вратаря Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, сообщил, что точная дата приезда игроков в "Зенит" не определена.
Фото: ФК "Зенит"