Переговоры с "Уфой" находятся в завершающей стадии. Помимо лучшего игрока уфимцев "Нижний Новгород" хочет подписать защитника тульского "Арсенала" Данила Степанова.
Ранее сообщалось, что на Гамида претендуют "Ахмат" и "Ростов". "Зенит" отказался от услуг нападающего молодёжной сборной России.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил интерес "Ростова" к лучшему бомбардиру РПЛ.
В сезоне-2021/2022 Агаларов в 29 матчах за уфимцев отличился 19 раз и одержал победу в гонке бомбардиров.
Башкирский клуб занял 14-е место в турнирной таблице и уступил в переходных матчах "Оренбургу" (2:2 и 1:2), вылетев в Первую лигу.
Источник: "Советский спорт"
Источник: "Пари НН" на завершающем этапе приобретения Агаларова
"Пари НН" заключает контракт с Гамидом Агаларовым.
Фото: ФК "Уфа"