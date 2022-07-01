По сведениям источника, шведский клуб продлил аренду с полузащитником до конца августа этого года. Ранее срок арендного соглашение Гиговича истекал в конце июня.
Напомним, в конце марта "Ростов" объявил, что Гигович приостанавливает контракт с клубом и до окончания сезона будет выступать за шведский "Хельсинборг". После отъезда из РПЛ Гигович провел восемь матчей в чемпионате Швеции, в которых он отметился одним забитым голом.
Контракт Гиговича с "Ростовом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2 млн евро.
Источник: Transfermarkt
Источник: "Хельсингборг" продлил аренду Гиговича из "Ростова" до конца августа
Полузащитник "Ростова" Армин Гигович в ближайшее время продолжит выступать за "Хельсингборг".
Фото: Getty Images