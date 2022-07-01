"Химки" пока не получили бумаги о приостановке контракта Дагерстола, но в расположении команды он не появился, до этого говорил, что возвращаться не будет. Поэтому я уверен, мы получим от него этот документ в ближайшее время и приостановим контракт.Будем ли расторгать его контракт или нет, пока не знаю. Мы думаем", - цитирует Терюшкова Sport24.
Защитник Филип Дагерстол перешел в "Химки" зимой 2021 года на правах свободного агента. В завершившемся сезоне шведский футболист провел 17 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. Контракт 25-летнего защитника с российским клубом рассчитан до 30 января 2024 года.
"Химки" финишировали на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, отправившись в стыковые матчи за право остаться в лиге. Там команда Сергея Юрана переиграла "СКА-Хабаровск" и сохранила место в высшем дивизионе.
Терюшков: думаем о расторжении контракта с Дагерстолом
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что клуб может пойти на расторжении контракта с Филипом Дагерстолом.
Фото: ФК "Химки"