"Он все уже 12 лет подряд заканчивает [карьеру]. Поэтому предугадать здесь невозможно. Зачем ему футбол? Это может быть страх: "Как же я без футбола?" Сейчас я ему ничего не ищу. Юра в таком возрасте и статусе, что не надо искать... За "Химки" Жирков сыграл совсем ничего. Мне кажется, это уже сигнал", - цитирует агента Sport24.
Предыдущий сезон Жирков провел в "Химках", но уже летом стороны договорились о расторжении контракта. До этого 38-летний защитник на протяжении пяти с половиной сезонов выступал за "Зенит".
В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-лиги Жирков принял участие в трех играх и не отметился результативными действиями.
"Химки" завершили сезон национального первенства в зоне стыковых матчей, но сохранили прописку в элитном дивизионе, оказавшись сильнее "СКА-Хабаровска".
Ткаченко – о Жиркове: я ему ничего не ищу, за "Химки" он сыграл совсем ничего – это сигнал
Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко высказался о будущем экс-защитника "Химок" Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Химки"