Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" договорился с "Сочи" о переходе Родригао. Сам футболист заявил, что ничего об этом не знает.
По информации источника, переход защитника обойдется петербуржцам примерно в 4 млн евро. Отмечается, что переговоры о трансфере футболиста продолжались около месяца.
Также источник сообщает, что бразилец будет зарабатывать около миллиона евро в год без учета бонусов.
Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Ближайший матч "Зенит" проведет 9 июля - на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоится игра за Суперкубок против "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Источник: Metaratings
Стало известно, сколько "Зенит" заплатит "Сочи" за Родригао
Стали известны подробности перехода защитника Родригао из "Сочи" в "Зенит".
Фото: ФК "Сочи"