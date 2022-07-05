Ранее сегодня спортивный директор "фиалок" Даниэле Праде заявил, что у Кокорина есть предложения из России.
"Это точно не мы. Нам его не потянуть", - приводит слова Иванова Metaratings.
Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы расторгнуть контракт с Кокориным. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. Агент россиянина Тимофей Бердышев заявлял, что Александр хочет продолжить выступать за клуб и приносить ему пользу. В Италии сообщали, что "фиалки" расстроены таким желанием форварда.
"Фиорентина" - о Кокорине: у него есть предложения из России
"Нам его не потянуть". Иванов заявил, что "Урал" не интересуется Кокориным
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал интерес со стороны российских клубов к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Фиорентина"