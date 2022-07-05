"У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть. Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: "Пока на паузе". Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать!" - цитирует Майгу "СЭ".
Мамаду Майга в 2020 году стал игроком московского "Велеса". В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. После окончания чемпионата малиец перебрался в "Пари НН", с которым заключил контракт до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро. В этом году ему исполнилось 27 лет.
Новичок "Пари НН" малиец Майга рассказал, что у него есть право играть за сборную России
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга заявил, что рассматривает вариант с выступлением за сборную России.
Фото: ФК "Пари НН"