Магомед рассказал, что предложение делал клуб из топ-5, который регулярно борется за чемпионство в своей стране.
"Клуб давал деньги, сопоставимые с теми, которые я получал в "Зените". Я был согласен уехать даже на более скромные условия.
24 февраля представители клуба должны были прилететь в Испанию на игру "Зенита" с "Бетисом". После игры была назначена встреча, на которой я бы подписал контракт, а уже летом перешел бы в этот клуб, но мир поменялся за два дня до матча. 23-го мне позвонили и сказали, что пока мой трансфер невозможен", - заявил Магомед.
Полузащитник Магомед Оздоев выступал за "Зенит" с 2018 года. Он покинул клуб в мае в связи с окончанием срока действия контракта. Сейчас Магомед находится в статусе свободного агента.
В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи. Большую часть первой половины сезона Магомед пропустил из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в 2,5 млн евро.
В составе сборной России Оздоев провел 35 матчей, на его счету 4 забитых мяча за национальную команду.
Источник: Sport24
Оздоев рассказал о сорванном трансфере в европейский топ-клуб в феврале
Экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев заявил, что мог в феврале перейти в европейский клуб, но трансфер сорвался.
Фото: ФК "Зенит"