Матчи Скрыть

Сделать ставку

"Футболу это не помешает". Валуев - о бойкоте болельщиков Fan ID

Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что отсутствие активных фанатов не помешает футболу.
Фото: Getty Images
Фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. О бойкоте заявили болельщики ЦСКА, "Оренбурга", "Динамо", "Локомотива" и "Ростова". Фанаты "Спартака" игнорируют игры своей команды со второй части минувшего сезона.

"Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает", - цитирует Валуева РБ Спорт.

Напомним, 4 июля в России стартовал процесс оформления Fan ID. Как сообщали журналисты и болельщики, система оформления паспорта болельщика на портале Госуслуг дала сбой в первый же день своей работы. Все заявки на получение Fan ID отклонялись.

С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".


Валуев Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

В "Торпедо" назвали дурью новость о переговорах с Кокориным
"Футболу это не помешает". Валуев - о бойкоте болельщиков Fan ID 1
РФС назвал артистов, которые выступят на матче легенд "Зенита" и "Спартака"
Кокорин может перейти в "Торпедо". Представители игрока провели переговоры с клубом 4
СМИ: несколько клубов РПЛ ведут переговоры по Урунову. "Спартак" заинтересован в продаже игрока 1
РФС представил форму судей на сезон-2022/23 (фото)
СМИ: "Химки" подпишут двух экс-спартаковцев 3
Экс-вратарь "Спартака" Ребров опубликовал фото со штангой в честь Дня поцелуев 1
Источник назвал три клуба, которые выступили против Кубка РПЛ 2
Оздоев рассказал о сорванном трансфере в европейский топ-клуб в феврале 4
Боярский выступит на ретро-шоу перед матчем ветеранов "Зенита" и "Спартака" 2
Оздоев признался, что прошлым летом "Зенит" не отпустил его в один из московских клубов
Источник: большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка лиги
Руй Витория может возглавить "Аль-Шабаб"
Кротов: можно сказать, моя футбольная жизнь начинается с чистого листа
Медведев прокомментировал травму Мантуана
Оздоев: в "Зените" много молодых, которые могут не приехать на тренировку и сказать, что проспали 7
Ещенко - о Бакаеве: помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол - командная игра
Оздоев: легионеры, которых привозит "Зенит", - средние по меркам Европы 8
В "Базеле" прокомментировали информацию о подписании Ордеца
Новичок "Пари НН" малиец Майга рассказал, что у него есть право играть за сборную России 3
Бояринцев: в "Спартаке" только Джикия готов быть частью чемпионской команды. В атаке лидеров вообще не вижу 3
Мантуан, который должен заменить Алберто в "Зените", получил травму в матче за "Коринтианс" 8
СМИ: "Фламенго" больше не интересуется Венделом
В "Спартаке" отреагировали на ошибку Перейры, который написал в соцсетях: скоро вернусь в задницу 21
Радимов: "Спартак" может снова нарваться в Петербурге на 1:7 4
Кротов: желаю "Уфе" вернуться в РПЛ, но ей будет тяжело
Ещенко: говорили Бакаеву - зачем этот конфликт с тренером? Он понимал, но все равно вел себя так же 6
Источник: Крыховяк ведет переговоры с "Аль-Шабабом" из Саудовской Аравии 2
Терехин: "Зенит" - фаворит Суперкубка и всего чемпионата. Это однозначно 3 эксклюзив
Все новости
-