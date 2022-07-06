Фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. О бойкоте заявили болельщики ЦСКА, "Оренбурга", "Динамо", "Локомотива" и "Ростова". Фанаты "Спартака" игнорируют игры своей команды со второй части минувшего сезона.
"Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает", - цитирует Валуева РБ Спорт.
Напомним, 4 июля в России стартовал процесс оформления Fan ID. Как сообщали журналисты и болельщики, система оформления паспорта болельщика на портале Госуслуг дала сбой в первый же день своей работы. Все заявки на получение Fan ID отклонялись.
С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".
"Футболу это не помешает". Валуев - о бойкоте болельщиков Fan ID
Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что отсутствие активных фанатов не помешает футболу.
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