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Мовсисян: для меня неприемлемо, что армянин Захарян не играет за нашу сборную

Экс-форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян заявил, что не поддерживает решение Арсена Захаряна выступать за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
"Что ещё можно сказать, если Захарян играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем", - цитирует Мовсисяна "Metaratings".

Арсен Захарян дебютировал за сборную России в сентябре прошлого года в матче квалификации к ЧМ-2022 против Хорватии. Всего в активе полузащитника "Динамо" четыре выхода на поле в составе национальной сборной. До этого он выступал за молодежные и юношеские команды России разных возрастов.

В минувшем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.


Мовсисян Захарян Сборная Армении Сборная России
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