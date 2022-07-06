"Что ещё можно сказать, если Захарян играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем", - цитирует Мовсисяна "Metaratings".
Арсен Захарян дебютировал за сборную России в сентябре прошлого года в матче квалификации к ЧМ-2022 против Хорватии. Всего в активе полузащитника "Динамо" четыре выхода на поле в составе национальной сборной. До этого он выступал за молодежные и юношеские команды России разных возрастов.
В минувшем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
Мовсисян: для меня неприемлемо, что армянин Захарян не играет за нашу сборную
Экс-форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян заявил, что не поддерживает решение Арсена Захаряна выступать за сборную России.
Фото: ФК "Динамо"