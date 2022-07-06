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Агент Мантуана рассказал, повлияет ли травма игрока на прибытие в Россию

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Коринтианса" Густаво Мантуана, рассказал, может ли травма его клиента испортить перспективу приезда в "Зенит".

Фото: Getty Images
"Я пока что не получил информацию касательно характера травмы Мантуана. Думаю, это несерьёзное повреждение. Но могу сказать точно, что на прибытии игрока в Россию травма точно не скажется", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что Густаво Мантуан получил повреждение в матче плей-офф Кубка Либертадорес против "Боки Хуниорс". Будущего игрока "Зенита" заменили из-за травмы на 50-й минуте встречи.

До этого "Зенит" объявил, что Густаво Мантуан наряду с голкипером Иваном Куарежмой да Силвой на правах аренды будут выступать за петербуржцев. В обратном направлении проследовал форвард сине-бело-голубых Юри Алберто.



Мантуан Зенит Коринтианс
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