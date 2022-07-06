"Конкретных переговоров с "Торпедо" по Смольникову не было. Я бы не сказал, что идет поиск команды. Предложений хватает. Это не я ищу, а клубы из РПЛ выходят на Игоря. Окно открыто до 8 сентября. Я бы не хотел комментировать ситуацию по срокам. Для Игоря главное – это статус команды и уровень ее амбиций. Интересный футбольный проект", - цитирует Маньякова "РБ Спорт".
С лета прошлого года Смольников играл за тульский "Арсенал". В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с туляками завершился летом. Ранее сообщалось, что главным претендентом на защитника является "Торпедо".
Напомним, по итогам сезона тульский "Арсенал" занял последнее место в РПЛ и отправляется лигой ниже. В обратном направлении проследует "Торпедо", занявшее первое место в ФНЛ.
Агент Смольникова: клубы сами выходят на Игоря, предложений хватает
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы Игоря Смольникова, поделился деталями о поиске нового клуба для его клиента.
Фото: РПЛ