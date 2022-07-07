"Сейчас все побегут, не только Бальбуэна, но и другие… Бальбуэна хороший защитник, его уход — это потеря для "Динамо". Но другого решения я не ожидал. Их напрягают, на них давят с теми обстоятельствами, которые у нас", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что парагвайский защитник намерен воспользоваться опцией приостановки контракта до следующего лета, которую иностранцам в составе российских клубов предоставила ФИФА.
Он провел в составе "Динамо" один сезон – вышел на поле в 27-ми матчах завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя голами и голевой передачей.
Колыванов – о возможности ухода Бальбуэна из "Динамо": сейчас все побегут, другого я не ожидал
Российский специалист Игорь Колыванов высказался о вероятности ухода защитника фабиана Бальбуэна из "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"