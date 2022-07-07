"Я, честно говоря, ничего не слышал. С нами никто ещё не договаривался. Идут ли вообще какие-то переговоры? Да, ведутся. Но это вопрос к Шамилю Газизову. Насколько уход вероятен? Вопрос тоже к Шамилю Газизову", — сказал Агаларов.
До этого сообщалось, что на Агаларова претендовали "Ахмат", "Ростов" и "Пари НН".
В сезоне-2021/2022 форвард уфимцев принял участие в 29 играх и отметился 19-ю забитыми мячами, став лучшим бомбардиром РПЛ.
"Уфа" по окончании чемпионата заняла 14-е место и вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых играх "Оренбургу" (2:2 и 1:2 соответственно).
Источник: "Чемпионат"
Отец Агаларова не подтвердил переход сына в "Ахмат"
Отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова Руслан Агаларов отреагировал на новость о переходе своего сына в грозненский клуб.
Фото: РФС