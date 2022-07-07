"Вы проснитесь, товарищи. "Вся наша склонность к оптимизму от невозможности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам поставить". Вы в своем уме? На следующий год или через год нас вернут в УЕФА? Вы издеваетесь? Вы где живете? У вас, руководителей, мозг должен стратегически работать. Вы романтики? Через какой нахрен год нас вернут? Какие 3-4 года? Давайте я сосредоточусь на футболе. Коль мы понимаем, что, возможно, нас отстранили от еврокубков на долгие годы, нам что сейчас нужно? Развивать наших ребят, россиян", - высказался Григорян.
Напомним, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках после начала "военной операции".
Для заполнения свободных дат было предложено создать Кубок РПЛ, но в ответ на создание нового турнира был предложен новый формат проведения Кубка России по системе киберспорта.
Источник: "Матч ТВ"
Григорян об отстранении России: через какой нахрен год нас вернут? Вы в своем уме?
Главный тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян отреагировал на возможное возвращение российских клубов в еврокубки.
Фото: РИА Новости