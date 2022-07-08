Ранее в СМИ появилась информация, что футболист в ближайшее время может подписать контракт с казанцами.
"Саплинов действительно прибыл на медосмотр в "Рубин". Что касается срока контракта, то мы пока в процессе обсуждения. Почему Александр не подписал контракт с "Торпедо", где был на просмотре? Это лучше спросить у тренера "Торпедо". Наверное, не соответствовал требованиям этой команды", - цитирует агента Sport24.
Сейчас Александр Саплинов принадлежит "Ростову". Его контракт с ростовчанами завершается летом 2023 года. Последний сезон полузащитник провел на правах аренды в "Уфе", за которую провел 19 матчей, не отмечаясь результативными действиями. Всего на счету футболиста 44 матча в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саплинова в 350 тысяч евро.
Саплинов проходит медосмотр в "Рубине"
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы Александра Саплинова, рассказал, что игрок близок к переходу в "Рубин".
Фото: РПЛ