"Я за то, чтобы было больше команд – страна огромная. Как минимум 18 в РПЛ, а возможно, и еще больше. Но для этого надо развивать футбол на местах. К слову, уже многое сделано для развития футбола в стране", - заявил Орлов.
Весной 2022 года после исключения российских клубов из еврокубков было предложено расширение до 18 команд. Но в мае исполком РФС оставил действующий формат с 16-ю командами на сезон-2022/23.
По итогам чемпионата напрямую в Первую лигу вылетели "Рубин" и "Арсенал". "Уфа" вошла в состав второй по силе лиги России после поражения в переходных играх от "Оренбурга" (2:2 и 1:2).
Источник: "ГСО live"
Орлов: в РПЛ должно быть 18 команд или больше
Известный комментатор Геннадий Сергеевич Орлов поделился мнением о расширении РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"