- Финансы играют в решении "уехать или нет" первостепенное значение. Это как правило. Где еще нашим легионерам дадут такие деньги? Надо ведь понимать, что солидные трансферы могут заключать только сильные клубы. Какого-то спроса на наших легионеров у серьезных зарубежных команд не видно. Они могут устроиться, конечно, однако новый контракт будет не таким интересным с точки зрения финансовой стороны, - передает слова Тарханова Bobsoccer.
Ранее руководство ФИФА объявило о возможности игроков-легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге, приостанавливать действующие контракты с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года. Этой возможностью воспользовалась часть легионеров команд РПЛ, некоторые из которых покинули страну еще в марте 2022 года, когда ФИФА разрешила приостанавливать контракты до 30 июня 2022 года. Так, "Краснодар" временно покинул полузащитник Гжегож Крыховяк, ЦСКА - атакующие хавбеки Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон, "Ростов" - полузащитники Понтус Альмквист и Армин Гигович.
Тарханов - о возможности отъезда легионеров из РПЛ: финансы имеют для них первостепенное значение
Экс-главный тренер ЦСКА, "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов высказался о мотивации легионеров РПЛ в принятии решения по вопросу возможной приостановки контракта.
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