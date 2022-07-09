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СМИ: "Сочи" планирует арендовать в "Зените" Мостового, препятствием может стать Семак

По данным источника, атакующий полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой может перейти на правах аренды в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
"Сочи" планирует арендовать в "Зените" 24-летнего вингера Андрея Мостового сроком на один сезон, сообщают СМИ.

По данным источника, руководство "барсов" рассчитывает на то, что этой сделке могут способствовать два уже оформленных трансфера этого лета из "Сочи" в "Зенит" - ранее по маршруту Сочи - Санкт-Петербург отправились нападающий Матео Кассьерра и центральный защитник Родригао. Однако, как сообщается, уходу Мостового может воспротивиться главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Ранее Андрей выступал за "Сочи" на правах аренды из "Зенита" в сезоне-2019/2020. В прошедшем сезоне на его счету 38 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, 7 забитых голов и 2 результативных передачи.

Источник: Metaratings.ru


Сочи Зенит Мостовой Ан Семак
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