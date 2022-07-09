"Урал" мог бы играть на уровне Лиги конференций, Лиги Европы. Тот же "Будё-Глимт" из Норвегии. Команда, которая в Лиге конференций вышла из группы, где была "Рома"! И дошла до четвертьфинала. Для "Урала" такое тоже возможно", - заявил вратарь "Областной газете".
Помазун выступает в составе "Урала" на правах аренды из ЦСКА. 25-летний вратарь защищал ворота "шмелей" на протяжении последних двух сезонов, но возвращался в стан "армейцев" во второй части кампании 2020/2021, после чего вновь отправился в аренду в Екатеринбург.
В середине июня "Урал" договорился о продлении арендного соглашения с "армейцами".
Помазун: для "Урала" возможно выйти из группы Лиги конференций
Голкипер "Урала" Илья Помазун рассказал, что хочет выступить в еврокубках с екатеринбургской командой.
Фото: ФК "Урал"