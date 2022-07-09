"Надеюсь, он останется в команде", — цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Вендел может покинуть "Зенит" в межсезонье – агент игрока связывался с представителями "Эвертона" и "Наполи". Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Фламенго".
Позднее в бразильском коллективе подтвердили, рассматривают возможность приобретения Вендела.
Гендиректор "Зенита" Медведев не выразил уверенности, что Вендел останется в команде
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Вендела в команде.
Фото: ФК "Зенит"