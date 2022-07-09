"Когда я узнал, что Ваноли уходит из "Спартака", мы с ним списались, и он выразил сожаление, что так получилось: "Если бы я остался, ты был бы у меня в штабе".
Тедеско тоже давал мне возможность побыть между тренерским штабом и игроками. Он понимал, что если ведем 1:0, надо выпустить Ещенко – успокоить игру. У него было 3-4 варианта, и все исходит от качеств футболиста.
У Карреры был звездный состав, который можно было варьировать. Плюс какие-то детали при игре в обороне", - цитирует Ещенко "Матч ТВ".
Ещенко пополнил состав "Спартака" в сезоне 2016/2017, который стал для красно-белых чемпионским – москвичи завоевали золото Российской Премьер-лиги под руководством Массимо Карреры.
Доменико Тедеско работал главным тренером "Спартака" с октября 2019-го по май 2021 года. С немецким наставником столичный коллектив стал второй командой национального первенства по итогам сезона 2020/2021.
Паоло Ваноли возглавлял красно-белых в течение полугода – на протяжении второй части минувшего сезона. Под его руководством "Спартак" завершил розыгрыш чемпионата страны на 10-й строчке, но добился победы в Кубке России, в финале обыграв "Динамо".
Ещенко – о тренерах "Спартака": Тедеско понимал – если ведем 1:0, надо выпустить меня, успокоить игру
Экс-защитник и один из руководителей академии "Спартака" Андрей Ещенко высказался о наставниках красно-белых, с которыми он работал в последние годы.
Фото: ФК "Спартак"