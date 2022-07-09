Матчи Скрыть

Суперкубок России

Новости
Зенит
3 - 0 3 0
Спартак2 тайм
X 15.5П2 100
Сделать ставку

Ещенко – о тренерах "Спартака": Тедеско понимал – если ведем 1:0, надо выпустить меня, успокоить игру

Экс-защитник и один из руководителей академии "Спартака" Андрей Ещенко высказался о наставниках красно-белых, с которыми он работал в последние годы.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда я узнал, что Ваноли уходит из "Спартака", мы с ним списались, и он выразил сожаление, что так получилось: "Если бы я остался, ты был бы у меня в штабе".

Тедеско тоже давал мне возможность побыть между тренерским штабом и игроками. Он понимал, что если ведем 1:0, надо выпустить Ещенко – успокоить игру. У него было 3-4 варианта, и все исходит от качеств футболиста.

У Карреры был звездный состав, который можно было варьировать. Плюс какие-то детали при игре в обороне", - цитирует Ещенко "Матч ТВ".

Ещенко пополнил состав "Спартака" в сезоне 2016/2017, который стал для красно-белых чемпионским – москвичи завоевали золото Российской Премьер-лиги под руководством Массимо Карреры.

Доменико Тедеско работал главным тренером "Спартака" с октября 2019-го по май 2021 года. С немецким наставником столичный коллектив стал второй командой национального первенства по итогам сезона 2020/2021.

Паоло Ваноли возглавлял красно-белых в течение полугода – на протяжении второй части минувшего сезона. Под его руководством "Спартак" завершил розыгрыш чемпионата страны на 10-й строчке, но добился победы в Кубке России, в финале обыграв "Динамо".


Ещенко Спартак Ваноли Каррера Тедеско
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Алаев будет единственным кандидатом на выборах нового президента РПЛ 1
Агент Марио Фернандеса рассказал, вернется ли игрок в ЦСКА зимой
"Зенит" ведет в счете после первого тайма матча Суперкубка России со "Спартаком" 3
Сергеев открыл счет в матче Суперкубка России "Зенит" - "Спартак" 1
Медведев: Иван и Мантуан поедут с "Зенитом" в Химки на первый тур РПЛ
"Fan ID - убийца футбола". Болельщики "Зенита" - во время Суперкубка России
Семак объяснил, почему оставил Кассьерру в запасе на матч Суперкубка со "Спартаком"
Аршавин: Сергеев мне не понравился по Кубку PARI Премьер, он не в лучшей форме 1
Абаскаль – об ожиданиях от сезона: с этим составом "Спартак" может добиться многого 6
Медведев ответил на вопрос, почему Бакаева нет в стартовом составе "Зенита" на Суперкубок 2
Медведев – о вероятности перехода Дзюбы в "Сочи": почему нет? 1
Комлев рассказал, прекратит ли "Мир" сотрудничать с РФС после заключения контракта с РПЛ
"Зенит" и "Спартак" сыграют за Суперкубок России на "Газпром Арене" с закрытой крышей
"Спартак" и "Зенит" объявили составы на матч Суперкубка России 17
РПЛ будет носить название "Мир Российская Премьер-лига" 4
Платежная система "Мир" - новый титульный спонсор РПЛ 1
Агент рассказал, почему Комличенко решил уйти из "Динамо" в "Ростов"
Ещенко – о тренерах "Спартака": Тедеско понимал – если ведем 1:0, надо выпустить меня, успокоить игру
Агент – о вероятности ухода Вендела в "Фламенго": рады, что большой клуб интересуется нами, решение за "Зенитом" 4
Гол Пиняева помог "Крыльям Советов" крупно обыграть на выезде "Урал" 4
"Ростов" объявил о переходе из "Динамо" и долгосрочном контракте Комличенко 1
Колосков ответил на вопрос о фаворите Суперкубка России
Ярцев – о руководстве "Спартака": хвалить их не за что, а ругать очередь выстроится 1
РФС объявил, что все билеты на матч за Суперкубок России проданы 5
Экс-игрок "Спартака" Парфенов – о Суперкубке: "Зенит" — фаворит из-за домашнего стадиона 10
Источник рассказал о подробностях переговоров "Телеспорта" с РПЛ по правам на показ Кубка лиги
Ташаев ответил на вопрос о просмотре в "Ахмате". Он играл в "Динамо" и "Спартаке" 2
"Химки" обыграли "Енисей", уступая после первого тайма 0:2
Внучка Ельцина Юмашева опубликовала пикантное фото в купальнике. Она встречается с Федором Смоловым 7
СМИ: в раздевалках команд на ЧМ-2022 могут появиться камеры 2
Все новости
-