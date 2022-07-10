"Зенит" вчера, 9 июля, разгромил "Спартак" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России. Игра прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Авторами забитых мячей стали Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые выиграли в третий раз подряд Суперкубок и забрали трофей на вечное хранение.
"Я хочу вас заверить, что футбол будет интересным, несмотря на всех мизантропов, недоброжелателей и брюзжащих. Мы видим талантливых игроков, футболисты видят, какую радость они могут приносить болельщикам и даже тем, кто впервые приходит на стадион - мы это увидели на матче со "Спартаком", - цитирует Медведева РИА Новости.
В 1-м туре нового сезона РПЛ "Зенит" в гостях сыграет с "Химками". Матч пройдет 15 июля и начнется в 20:00 мск. В сезоне-2021/22 сине-бело-голубые стали чемпионами России. Следующий чемпионский титул позволит "Зениту" разместить вторую звезду над эмблемой. Сейчас у петербургского клуба 9 чемпионских титулов (с учетом победы в чемпионате СССР в 1984 году).
Медведев: чемпионат России будет интересным, несмотря на мизантропов и брюзжащих
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"