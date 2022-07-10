По данным источника, наиболее вероятным периодом проведения мероприятия является сентябрь. До этого времени исполнять обязанности главы лиги будет Наиль Измайлов. Дату выборов определяет президиум ФНЛ, но пока она не ясна, как и сроки выдвижения кандидатов.
Ранее об уходе с должности президента организации объявил Александр Алаев – он стал и.о. главы Российской Премьер-лиги, так как этот пост покинул Ашот Хачатурянц.
Источник: "РБ Спорт"
Источник назвал месяц, в который пройдут выборы нового президента ФНЛ
Выборы президента Футбольной национальной лиги пройдут не раньше осени.
Фото: ФНЛ